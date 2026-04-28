A Prefeitura de Taubaté informou que haverá interdições e mudanças no trânsito nesta quarta-feira (29), a partir das 7h30, por conta de obras próximas ao Túnel Emílio Amadei Beringhs Filho. A previsão é que os serviços sejam concluídos até as 17h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As intervenções ocorrem no bairro Campos Elíseos. Durante o período, motoristas que seguem pela avenida Bandeirantes no sentido da avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa serão desviados à direita na rua Domingos Cordeiro Gil, depois à esquerda na rua Monsenhor José Alves de Moura, retornando à direita para acessar novamente a avenida Desembargador.