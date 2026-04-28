A Prefeitura de Taubaté informou que haverá interdições e mudanças no trânsito nesta quarta-feira (29), a partir das 7h30, por conta de obras próximas ao Túnel Emílio Amadei Beringhs Filho. A previsão é que os serviços sejam concluídos até as 17h.
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As intervenções ocorrem no bairro Campos Elíseos. Durante o período, motoristas que seguem pela avenida Bandeirantes no sentido da avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa serão desviados à direita na rua Domingos Cordeiro Gil, depois à esquerda na rua Monsenhor José Alves de Moura, retornando à direita para acessar novamente a avenida Desembargador.
Quem precisar acessar a avenida Bandeirantes no sentido da praça Santa Terezinha deverá utilizar o retorno existente na avenida Desembargador, nas proximidades de um posto de combustíveis.
O túnel que dá acesso à avenida Desembargador terá a faixa da esquerda interditada, com tráfego liberado apenas pelo lado direito.
A sinalização será realizada pela Secretaria de Mobilidade Urbana, com apoio de agentes de trânsito para orientação dos motoristas. A recomendação é de atenção à sinalização e, se possível, utilização de rotas alternativas.