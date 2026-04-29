30 de abril de 2026
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Embraer abre 70 vagas de emprego em SJC; veja como se candidatar

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Embraer

A Embraer abriu 70 novas vagas de emprego para sua unidade em São José dos Campos. As oportunidades contemplam diferentes níveis de experiência, desde funções operacionais até cargos de alta especialização em engenharia e tecnologia. OVALE mostra como concorrer a uma das vagas.

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O processo seletivo é realizado de forma totalmente online, por meio da plataforma Gupy, onde os candidatos podem consultar os requisitos e se inscrever.

Áreas com maior número de vagas

Entre os destaques, a empresa busca engenheiros de desenvolvimento de produto nos níveis júnior, pleno e sênior. As áreas incluem:

  • Propulsão de motores elétricos
  • Sistemas de comando de voo
  • Leis de controle
  • Integração de estruturas aeronáuticas
  • Desenvolvimento de firmware

Na área de tecnologia, há vagas para desenvolvedores de software com foco em Inteligência Artificial e Business Intelligence (BI), além de arquitetos de soluções digitais e especialistas em sistemas ERP, como SAP S4/HANA.

Vagas corporativas e operacionais

O setor corporativo também oferece oportunidades para analistas fiscais, de custos, planejamento financeiro e compliance, além de funções estratégicas como coordenadores contábeis e compradores.

Já na área fabril, há vagas para seladores de aeronaves e técnicos de qualidade. A empresa também abriu bancos de talentos para futuras contratações em 2026, incluindo funções como mecânicos montadores, pintores, eletricistas e operadores logísticos.

Inclusão e banco de talentos

A Embraer disponibiliza ainda vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), incluindo oportunidades no programa Trainee de Produção.

Para quem não encontrar uma vaga compatível neste momento, a recomendação é realizar o cadastro no banco de talentos da companhia, que será utilizado ao longo de 2026.

Como se candidatar

Os interessados devem acessar a plataforma Gupy, onde estão disponíveis todas as informações sobre as vagas, requisitos e etapas do processo seletivo. ACESSE AQUI

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