A Embraer abriu 70 novas vagas de emprego para sua unidade em São José dos Campos. As oportunidades contemplam diferentes níveis de experiência, desde funções operacionais até cargos de alta especialização em engenharia e tecnologia. OVALE mostra como concorrer a uma das vagas.

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O processo seletivo é realizado de forma totalmente online, por meio da plataforma Gupy, onde os candidatos podem consultar os requisitos e se inscrever.

Áreas com maior número de vagas