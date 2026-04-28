A Embraer tem 70 novas oportunidades de trabalho para sua unidade em São José dos Campos. O processo seletivo, realizado de forma digital, contempla uma ampla gama de perfis, desde cargos técnicos e operacionais até posições de alta gestão e especialização em engenharia.

Áreas em Destaque

A companhia busca engenheiros de desenvolvimento de produto em diversos níveis (Júnior, Pleno e Sênior). As especialidades incluem propulsão de motores elétricos, sistemas de comandos de voo, leis de controle, integração de estruturas aeronáuticas e desenvolvimento de firmware.

Também há vagas para desenvolvedores de software especializados em Inteligência Artificial e Business Intelligence (BI), arquitetos de soluções digitais e especialistas em sistemas ERP, especificamente SAP S4/HANA.