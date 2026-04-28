A Embraer tem 70 novas oportunidades de trabalho para sua unidade em São José dos Campos. O processo seletivo, realizado de forma digital, contempla uma ampla gama de perfis, desde cargos técnicos e operacionais até posições de alta gestão e especialização em engenharia.
Áreas em Destaque
A companhia busca engenheiros de desenvolvimento de produto em diversos níveis (Júnior, Pleno e Sênior). As especialidades incluem propulsão de motores elétricos, sistemas de comandos de voo, leis de controle, integração de estruturas aeronáuticas e desenvolvimento de firmware.
Também há vagas para desenvolvedores de software especializados em Inteligência Artificial e Business Intelligence (BI), arquitetos de soluções digitais e especialistas em sistemas ERP, especificamente SAP S4/HANA.
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O setor corporativo dispõe de vagas para analistas fiscais, de custos, planejamento financeiro e compliance, além de coordenadores contábeis e compradores estratégicos para a área de suprimentos.
Para o setor fabril, as oportunidades incluem seladores de aviões e técnicos de qualidade. Além disso, a empresa abriu diversos Bancos de Talentos para 2026, visando futuras contratações de mecânicos montadores, pintores, eletricistas e operadores de logística.
PCDs e banco de talentos
A Embraer conta também com vagas específicas para PcD (Pessoas com Deficiência), como no caso do programa Trainee de Produção.
Para aqueles que não encontrarem uma vaga compatível com seu currículo no momento, a orientação é realizar o cadastro no Banco de Talentos da empresa. Essa base de dados será utilizada para suprir demandas futuras ao longo do ano de 2026.
Como participar
As inscrições e os detalhes técnicos de cada cargo estão disponíveis na plataforma Gupy.