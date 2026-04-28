Uma mulher de 30 anos morreu na noite de domingo (26) após passar mal dentro de um motel. Ela foi encontrada desacordada, sem roupas e com sangramento nasal. Equipes de resgate foram acionadas, mas a vítima já estava sem sinais vitais.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu em Belém, no Motel Oriental, localizado no bairro Guanabara, em Belém (PA). A ocorrência foi registrada por volta das 23h20 e mobilizou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.
De acordo com informações preliminares, a mulher, identificada como Raquel dos Santos, estava acompanhada de um cabo da Polícia Militar, da esposa dele e de outra mulher. Durante a permanência no local, ela teria passado mal nas proximidades da piscina.
O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas, ao chegar, constatou o óbito. A identidade da vítima foi confirmada ainda no estabelecimento.
O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) e ao Núcleo de Perícia Científica para exames. A investigação está a cargo da Divisão de Homicídios da Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias da morte. A suspeita inicial é de possível overdose ou ingestão excessiva de álcool, hipótese que depende de confirmação pericial.