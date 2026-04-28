30 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SURREAL

Mulher morre no motel durante uma surub@

Por Da Redação | Belém (PA)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Raquel dos Santos
Uma mulher de 30 anos morreu na noite de domingo (26) após passar mal dentro de um motel. Ela foi encontrada desacordada, sem roupas e com sangramento nasal. Equipes de resgate foram acionadas, mas a vítima já estava sem sinais vitais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em Belém, no Motel Oriental, localizado no bairro Guanabara, em Belém (PA). A ocorrência foi registrada por volta das 23h20 e mobilizou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações preliminares, a mulher, identificada como Raquel dos Santos, estava acompanhada de um cabo da Polícia Militar, da esposa dele e de outra mulher. Durante a permanência no local, ela teria passado mal nas proximidades da piscina.

O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas, ao chegar, constatou o óbito. A identidade da vítima foi confirmada ainda no estabelecimento.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) e ao Núcleo de Perícia Científica para exames. A investigação está a cargo da Divisão de Homicídios da Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias da morte. A suspeita inicial é de possível overdose ou ingestão excessiva de álcool, hipótese que depende de confirmação pericial.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários