Um novo laudo necroscópico realizado pelo IML (Instituto Médico Legal) após a exumação do corpo da policial militar Gisele Alves Santana, de 32 anos, apontou lesões contundentes na face e na região do pescoço da vítima, encontrada morta com um tiro na cabeça em fevereiro, em São Paulo.

A reportagem de OVALE teve acesso à íntegra do laudo. A Polícia Civil avalia pedir a prisão do tenente-coronel da Polícia Militar Geraldo Leite Rosa Neto, de 53 anos, marido de Gisele. Com carreira marcada por atuação na RMVale, o oficial é nascido em Taubaté e tem um apartamento em São José dos Campos.

