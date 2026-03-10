A Polícia Civil avalia pedir a prisão do tenente-coronel da Polícia Militar Geraldo Leite Rosa Neto, de 53 anos, no inquérito que investiga a morte da esposa dele, a soldado da PM Gisele Alves Santana, de 32 anos. Caso o pedido seja formalizado, caberá ao Ministério Público analisar e decidir se solicita a medida à Justiça.

Com carreira marcada por atuação no Vale do Paraíba, o oficial é nascido em Taubaté e tem um apartamento em São José dos Campos.

