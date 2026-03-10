Novas informações obtidas pela Polícia Civil e depoimentos de testemunhas implicam cada vez mais o tenente-coronel da Polícia Militar, Geraldo Leite Rosa Neto, 53 anos, no caso da morte da esposa dele, a soldado da PM Gisele Alves Santana, 32 anos.

Gisele foi encontrada morta com um tiro na cabeça no apartamento onde morava o casal, na Zona Sul de São Paulo, na manhã de 18 de fevereiro. O caso foi inicialmente registrado como suicídio, mas passou a ser tratado como morte suspeita.