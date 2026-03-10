O tenente-coronel da Polícia Militar Geraldo Leite Rosa Neto viajou para São José dos Campos no mesmo dia em que sua esposa, a soldado Gisele Alves Santana, de 32 anos, morreu após ser atingida por um tiro na cabeça dentro do apartamento onde o casal morava, no bairro do Brás, região central de São Paulo.

O caso aconteceu na manhã do dia 18 de fevereiro e foi inicialmente registrado como suicídio. No entanto, após a família da vítima denunciar o comportamento abusivo do oficial e novas informações terem colocado em xeque a versão do marido, o caso agora é tratado como morte suspeita.

