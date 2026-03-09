A morte do pequeno Bento Raviv Elias Pinto, de 5 anos, conhecido como Bentinho, causou comoção no Vale do Paraíba neste domingo (8). O menino morreu após ser atropelado durante uma festa de casamento em um buffet em Tremembé, na madrugada.
A motorista da caminhonete envolvida no acidente é a proprietária do próprio buffet onde ocorria o evento. A empresária Luana De Castro Louzada Costa, de 34 anos, foi presa em flagrante pela Polícia Civil suspeita de homicídio culposo na direção de veículo automotor com agravante de omissão de socorro.
Nas redes sociais, o pai do menino publicou uma mensagem emocionada: “Meu querido Bentinho está com Deus agora”.
Como aconteceu o atropelamento
De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu às 2h09 da madrugada, em um buffet localizado na Rodovia Álvaro Barbosa Lima, no bairro Parque Vera Cruz, em Tremembé.
Bento participava da festa de casamento quando foi atingido por uma caminhonete Chevrolet Montana, conduzida pela empresária responsável pelo espaço.
Uma testemunha relatou à polícia que viu a criança no chão, como se estivesse procurando algo, quando o veículo começou a se movimentar e acabou passando por cima do menino.
Empresária não prestou socorro
Segundo depoimentos registrados pela polícia, Luana parou o carro após o atropelamento, desceu do veículo e voltou para dentro do salão onde ocorria a festa. Testemunhas afirmaram que ela não acompanhou o socorro da criança. Posteriormente, teria procurado o marido no local e foi levada para casa por ele.
Em depoimento aos policiais, a empresária afirmou que manobrava o veículo quando sentiu ter passado por cima de algo. Ao perceber que havia atingido uma criança, disse que ficou nervosa.
Menino foi socorrido pelos pais e por garçom
Após o atropelamento, familiares da vítima pediram socorro. Um dos garçons que trabalhavam na festa assumiu a direção da própria caminhonete envolvida no acidente para levar o menino ao Pronto-Socorro Municipal de Tremembé.
A criança chegou a dar entrada na unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.
Prisão em flagrante
Diante dos elementos reunidos, a Polícia Civil entendeu que houve omissão de socorro, o que agravou o enquadramento do caso.
A empresária recebeu voz de prisão em flagrante e foi levada ao plantão policial de Taubaté. Como a pena máxima prevista para o crime ultrapassa quatro anos, não foi arbitrada fiança no plantão policial.
O espaço para a manifestação da defesa da empresária segue aberto.
Cena do acidente foi alterada
Outro ponto que chamou a atenção dos investigadores é que o chão do local onde ocorreu o atropelamento teria sido lavado antes da chegada da perícia.
Segundo o boletim de ocorrência, a limpeza pode ter prejudicado a preservação da cena do acidente. A Polícia Civil vai investigar se houve fraude processual por parte de pessoas que ainda não foram identificadas.
Despedida de Bentinho
O corpo de Bento Raviv foi sepultado na manhã desta segunda-feira (9), no Cemitério Municipal da cidade. Nas redes sociais, o pai da criança fez uma despedida emocionada: “É com muito pesar que venho dar esta notícia. Perdi meu filho caçula num acidente. Por favor, rezem por ele”.
Em outra publicação, escreveu: “Bento, eu te amo, meu filho amado”.