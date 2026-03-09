A morte do pequeno Bento Raviv Elias Pinto, de 5 anos, conhecido como Bentinho, causou comoção no Vale do Paraíba neste domingo (8). O menino morreu após ser atropelado durante uma festa de casamento em um buffet em Tremembé, na madrugada.

A motorista da caminhonete envolvida no acidente é a proprietária do próprio buffet onde ocorria o evento. A empresária Luana De Castro Louzada Costa, de 34 anos, foi presa em flagrante pela Polícia Civil suspeita de homicídio culposo na direção de veículo automotor com agravante de omissão de socorro.