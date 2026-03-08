08 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
TRAGÉDIA

Adeus, Bentinho: menino morre atropelado em casamento no Vale

Por Da redação | Pindamonhangaba
Tragédia no Vale do Paraíba.
Um menino de 6 anos morreu atropelado durante a festa de casamento em Tremembé, entre a noite de sábado (7) e a madrugada deste domingo (8).

De acordo com o relato de pessoas próximas à família, o menino, conhecido como Bentinho, foi atropelado no estacionamento da festa e não sobreviveu aos ferimentos.

As informações ainda são preliminares.

"É com muito pesar que venho dar esta notícia. Perdi meu filho caçula num acidente. O meu querido Bentinho está com Deus agora. Por favor, rezem por ele", postou o pai.

Nas redes sociais, em uma outra mensagem emocionada, o pai lamentou a perda do filho no trágico acidente. "Por favor, rezem por ele. É muito grande a dor, meu Bentinho amado", postou.

O corpo do menino está sendo velado no Velório Municipal de Caçapava. "Bento, eu te amo, meu filho amado", concluiu o pai.

O acidente será investigado pela Polícia Civil de Pindamonhangaba.

