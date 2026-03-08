Tragédia no Vale do Paraíba.

Um menino de 6 anos morreu atropelado durante a festa de casamento em Tremembé, entre a noite de sábado (7) e a madrugada deste domingo (8).

De acordo com o relato de pessoas próximas à família, o menino, conhecido como Bentinho, foi atropelado no estacionamento da festa e não sobreviveu aos ferimentos.

As informações ainda são preliminares.