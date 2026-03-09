“Meu querido Bentinho está com Deus agora.”

A frase, publicada nas redes sociais pelo pai de Bento Raviv, de 5 anos, resume a dor de uma família após a tragédia que comoveu o Vale do Paraíba neste domingo (8).

O menino morreu após ser atropelado durante uma festa de casamento em um buffet de Tremembé, na madrugada.