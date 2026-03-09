“Meu querido Bentinho está com Deus agora.”
A frase, publicada nas redes sociais pelo pai de Bento Raviv, de 5 anos, resume a dor de uma família após a tragédia que comoveu o Vale do Paraíba neste domingo (8).
O menino morreu após ser atropelado durante uma festa de casamento em um buffet de Tremembé, na madrugada.
A motorista do veículo, proprietária do espaço onde acontecia o evento, foi presa em flagrante suspeita de homicídio culposo na direção de veículo automotor com agravante de omissão de socorro.
A morte da criança provocou grande comoção na região.
Como aconteceu a tragédia
Segundo o boletim de ocorrência, o atropelamento aconteceu às 2h09 em um buffet localizado na Rodovia Álvaro Barbosa Lima, no bairro Parque Vera Cruz.
Bento participava da festa de casamento de uma prima quando foi atingido por uma caminhonete Chevrolet Montana, conduzida pela dona do estabelecimento.
Uma testemunha relatou à polícia que viu o menino caído no chão, como se estivesse procurando algo, quando o veículo passou sobre ele.
Socorro e morte
Após o atropelamento, familiares pediram ajuda e um garçom do evento assumiu a direção do próprio veículo envolvido no acidente para levar a criança ao Pronto-Socorro Municipal de Tremembé.
O menino chegou a dar entrada na unidade, mas não resistiu aos ferimentos.
Prisão da motorista
De acordo com o registro policial, a condutora parou o carro após o atropelamento, desceu e voltou para dentro do salão da festa.
Segundo depoimentos, ela não acompanhou o socorro da criança. Posteriormente, teria procurado o marido dentro do local e foi levada para casa por ele.
A empresária afirmou aos policiais que estava manobrando o veículo quando sentiu ter passado por cima de algo. Ao perceber que havia atingido uma criança, disse ter ficado muito nervosa.
A Polícia Civil entendeu que houve omissão de socorro, o que agravou o enquadramento do caso. A suspeita foi presa em flagrante e não teve fiança arbitrada durante o plantão policial.
Cena do acidente foi alterada
Outro ponto investigado pela polícia é que o chão do local onde ocorreu o atropelamento teria sido lavado antes da perícia.
A situação pode ter prejudicado a preservação da cena e agora levanta suspeita de fraude processual, o que também será apurado pela investigação.
O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil.
Velório e despedida
O corpo de Bento Raviv será velado a partir das 18h deste domingo (8) no Velório Municipal de Caçapava.
O sepultamento está previsto para 8h de segunda-feira (9) no Cemitério Municipal da cidade.
Nas redes sociais, o pai da criança fez uma despedida emocionante.
“É com muito pesar que venho dar esta notícia. Perdi meu filho caçula num acidente. O meu querido Bentinho está com Deus agora. Por favor, rezem por ele.”
Em outra mensagem, escreveu: “Bento, eu te amo, meu filho amado.”