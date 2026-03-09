A Embraer pretende bater em 2026 o recorde histórico de entrega de aeronaves registrado em 2025, quando entregou 244 aviões. Tal volume não era atingido desde 2010. Com isso, 2025 e 2010 se tornaram os anos com mais entregas de aviões nos últimos 25 anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Isso pode mudar em 2026, de acordo com as expectativas da fabricante, que tem sede em São José dos Campos.