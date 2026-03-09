A Embraer pretende bater em 2026 o recorde histórico de entrega de aeronaves registrado em 2025, quando entregou 244 aviões. Tal volume não era atingido desde 2010. Com isso, 2025 e 2010 se tornaram os anos com mais entregas de aviões nos últimos 25 anos.
Isso pode mudar em 2026, de acordo com as expectativas da fabricante, que tem sede em São José dos Campos.
Em conferência de resultados financeiros nesta sexta-feira (6), a Embraer divulgou que pretende entregar até 85 jatos da aviação comercial em 2026, o que representaria um aumento de 9% na comparação com os 78 jatos entregues no ano passado.
Na aviação executiva, o otimismo é ainda maior. A empresa prevê entregar até 170 aviões em 2026, um salto de 10% diante das 155 entregas de 2025.
A Embraer não divulgou o volume de entregas previstos para a aviação de defesa, que fechou o ano passado com 11 aeronaves entregues – oito A-29 Super Tucano e três KC-390 Millennium.
Considerando o mesmo volume de entregas na aviação de defesa, a Embraer pode chegar ao final de 2026 com 266 aeronaves entregues, um recorde histórico e quase 10% acima das 244 entregas de 2025.
“2026 será melhor do que ano passado”, disse Francisco Gomes Neto, CEO e presidente da Embraer, durante apresentação de resultados financeiros.
Segundo ele, os bons resultados capacitaram a Embraer a pavimentar o caminho para o futuro, com uma nova geração de aeronaves no mercado.
Nosso foco contínuo é em eficiência e disciplina financeira, que seguem dando resultados expressivos. Esperamos um crescimento substancial no médio prazo e iremos preparar a Embraer para um crescimento no futuro, apoiado na produção de uma nova geração de produtos”, afirmou Gomes Neto.