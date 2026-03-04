Antes de emitir parecer, a Comissão de Justiça e Redação da Câmara de Taubaté decidiu consultar o TCE (Tribunal de Contas do Estado) sobre o projeto da oposição que visa sustar os efeitos do decreto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que, em julho em 2025, alterou a forma de cálculo dos adicionais de insalubridade, periculosidade e risco de vida recebidos pelos servidores da Prefeitura.

Datado dessa terça-feira (3), o pedido de esclarecimentos ao TCE é assinado pelos vereadores Dentinho (PP), que preside a comissão, e Alberto Barreto (PRD), que é o secretário - ambos são aliados do prefeito. Os parlamentares questionam se, no entendimento do órgão, a progressão funcional por tempo de serviço integra o vencimento do cargo para fins de incidência de adicionais.