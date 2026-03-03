Uma operação conjunta da GCM (Guarda Civil Municipal) e da Polícia Militar resultou na interdição de cinco estabelecimentos em Jacareí. A ação foi realizada entre quinta-feira (26) e sábado (28) e somou 45 abordagens, além de 11 sanções, cinco autuações e uma notificação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a Prefeitura, a iniciativa teve como foco o combate à perturbação do sossego, a prevenção de irregularidades e a preservação da ordem pública. Ao todo, 14 locais foram fiscalizados, sendo nove bares e cinco adegas.