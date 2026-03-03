Uma operação conjunta da GCM (Guarda Civil Municipal) e da Polícia Militar resultou na interdição de cinco estabelecimentos em Jacareí. A ação foi realizada entre quinta-feira (26) e sábado (28) e somou 45 abordagens, além de 11 sanções, cinco autuações e uma notificação.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a Prefeitura, a iniciativa teve como foco o combate à perturbação do sossego, a prevenção de irregularidades e a preservação da ordem pública. Ao todo, 14 locais foram fiscalizados, sendo nove bares e cinco adegas.
Das cinco interdições aplicadas, quatro ocorreram por atividades em desacordo com o alvará, incluindo uso de som e entretenimento que, conforme a fiscalização, impactavam a tranquilidade da vizinhança.
Nos dois primeiros dias, a operação contou com a atuação conjunta da GCM e da Polícia Militar. No sábado, as ações foram conduzidas pela Guarda Civil Municipal.
As fiscalizações ocorreram nos bairros Cidade Salvador, Santa Marina, Rio Comprido, Cidade Nova Jacareí, Jardim Didinha, São João, Jardim Nova Esperança, Centro, Parque Meia-Lua e Jardim do Vale.
O secretário de Segurança e Defesa do Cidadão, Rafael Júlio, afirmou que a presença integrada das forças de segurança busca inibir a desordem e reduzir a sensação de impunidade.
De acordo com a administração municipal, novas operações conjuntas estão previstas ao longo do ano, com participação da GCM, das Polícias Civil e Militar e de outros órgãos. A prioridade será dada a locais com maior número de denúncias e reincidências.