“Ele foi para o lugar errado, na hora errada.”

A frase é da esposa de Daniel Moura de Sousa, de 26 anos, encontrado morto em uma área de mata no bairro Jardim Santa Inês 1, na zona leste de São José dos Campos, na noite desta segunda-feira (2). O caso é investigado como homicídio qualificado pela Polícia Civil.

