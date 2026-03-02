A Polícia Civil de Taubaté aguarda o resultado do laudo do IML (Instituto Médico Legal) para esclarecer a causa da morte da adolescente de 17 anos que morreu após uma briga com a vizinha no bairro Três Marias, no último domingo (1º).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso foi registrado inicialmente como “morte súbita, sem causa determinante aparente”. Até o momento, não há confirmação de homicídio.
O que aconteceu antes da morte
Segundo o boletim de ocorrência, a adolescente discutiu com uma vizinha, de 18 anos, pouco antes de morrer. A conversa teria começado por causa de mensagens enviadas por um número desconhecido e evoluiu para agressões físicas.
As duas teriam trocado tapas e entrado em luta corporal, chegando a cair no chão. De acordo com o relato prestado à polícia, após o fim da briga ambas estavam vivas. A vizinha deixou o local e, mais tarde, foi informada de que a adolescente havia morrido.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas a jovem já estava sem vida quando o socorro chegou. Conforme o registro policial, o corpo não apresentava lesões aparentes ou sinais de perfuração.
Exame necroscópico pode mudar rumo da investigação
A perícia técnica foi realizada no imóvel e o exame necroscópico deve apontar se a morte foi provocada por causa natural, mal súbito ou eventual complicação decorrente da briga.
O boletim cita ainda que a ficha de atendimento médico mencionava histórico recente de uso de substâncias ilícitas, além de sinais clínicos observados no momento do socorro. No entanto, as autoridades reforçam que apenas o laudo oficial poderá confirmar a causa da morte.
Dependendo do resultado, o caso pode ser reclassificado.
A ocorrência está sob responsabilidade da Delegacia Seccional de Taubaté, que deve ouvir testemunhas e concluir o inquérito após a entrega dos laudos periciais.