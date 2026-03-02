A Polícia Civil de Taubaté aguarda o resultado do laudo do IML (Instituto Médico Legal) para esclarecer a causa da morte da adolescente de 17 anos que morreu após uma briga com a vizinha no bairro Três Marias, no último domingo (1º).

O caso foi registrado inicialmente como “morte súbita, sem causa determinante aparente”. Até o momento, não há confirmação de homicídio.

O que aconteceu antes da morte