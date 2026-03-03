Após 19 meses de ausências de repasse, a Prefeitura de São José dos Campos retomou os aportes mensais ao IPSM (Instituto de Previdência do Servidor Municipal), que são obrigatórios, segundo a legislação municipal, quando o instituto apresenta insuficiência financeira.

No mês de janeiro, a insuficiência financeira do IPSM foi de R$ 17,1 milhões. Após ofício enviado à Prefeitura em fevereiro, o município repassou o valor ao instituto, cumprindo o que determina a lei.