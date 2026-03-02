Um capotamento na rodovia Presidente Dutra em São José dos Campos resultou em uma mulher morta (ainda não identificada) e outras quatro pessoas feridas, na madrugada desta segunda-feira (2). O acidente aconteceu na pista sentido Rio de Janeiro, perto do Assaí, pelo km 152, e vai ser investigado pela Polícia Civil.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, a perícia foi acionada para atender um acidente de trânsito com vítima, que teria começado na avenida Doutor Sebastião Henrique da Cunha Pontes e, em seguida, sido registrado na rodovia Presidente Dutra, na altura do km 152 (sentido Rio de Janeiro), próximo ao Assaí, em São José dos Campos.
No local, os policiais constataram que um veículo capotou e, após a perda de controle, entrou na faixa de rolamento da rodovia. No interior do carro havia cinco ocupantes.
A vítima fatal é uma mulher que ainda não foi identificada. Segundo o registro, as outras quatro vítimas — duas mulheres e dois homens — tiveram ferimentos de gravidades diferentes, entre leves e graves.
Todas as quatro pessoas feridas foram atendidas pela equipe de resgate e encaminhadas ao Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial, para avaliação médica e tratamento.
O local foi preservado para o trabalho técnico, e o fluxo de veículos precisou ser desviado até a conclusão da perícia. A Polícia Civil informou no registro que aguarda os laudos periciais definitivos para esclarecer as circunstâncias do acidente.
Um dos pontos centrais da apuração do acidente é identificar quem estava na direção do veículo no momento do acidente. O boletim aponta que, até o momento do registro, não foi possível determinar quem conduzia o carro.
O boletim registra a ocorrência como homicídio culposo na direção de veículo automotor (quando não há intenção de matar) e também como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, por causa das vítimas feridas. Esse tipo de enquadramento é comum em sinistros com morte e feridos enquanto a Polícia Civil apura a dinâmica, responsabilidades e eventuais agravantes.
O km 152 é um trecho conhecido por alterações operacionais e mudanças de fluxo em São José dos Campos. Nos últimos meses, motoristas tiveram que se adaptar a bloqueios, desvios e reconfigurações de acessos.