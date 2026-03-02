Um capotamento na rodovia Presidente Dutra em São José dos Campos resultou em uma mulher morta (ainda não identificada) e outras quatro pessoas feridas, na madrugada desta segunda-feira (2). O acidente aconteceu na pista sentido Rio de Janeiro, perto do Assaí, pelo km 152, e vai ser investigado pela Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, a perícia foi acionada para atender um acidente de trânsito com vítima, que teria começado na avenida Doutor Sebastião Henrique da Cunha Pontes e, em seguida, sido registrado na rodovia Presidente Dutra, na altura do km 152 (sentido Rio de Janeiro), próximo ao Assaí, em São José dos Campos.