Um cão da raça pitbull foi flagrado solto, sem coleira ou focinheira, na mesma região de São José dos Campos em que a idosa Marlene Ferreira Leite, 69 anos, foi atacada por dois cães da mesma raça na manhã de segunda-feira (23), no Jardim Primavera 2, na zona leste da cidade. Ela teve os braços e a perna amputados e morreu na quarta-feira (25), em decorrência das graves lesões.

O vídeo enviado a OVALE mostra o cão da raça pitbull deitado no meio de uma rua. Segundo a denunciante, o animal fica solto pelas ruas da localidade, que é perto do local em que Marlene foi atacada. “A dona deixa ele solto. Já avançou numa mulher na rua de cima”, disse a moradora.