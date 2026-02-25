Após críticas que viralizaram nas redes sociais sobre as condições de trabalho no Shopping Busca Busca, o empresário chinês Alex Ye, o famoso ‘Chefe do Benefício’, prometeu melhorar a vida dos funcionários e até testar a escala de trabalho 5x2 em uma loja.

Em vídeos divulgados em seu perfil, Alex Ye reagiu a críticas feitas às condições de trabalho do Busca Busca, que viralizaram nos últimos dias.