Após críticas que viralizaram nas redes sociais sobre as condições de trabalho no Shopping Busca Busca, o empresário chinês Alex Ye, o famoso ‘Chefe do Benefício’, prometeu melhorar a vida dos funcionários e até testar a escala de trabalho 5x2 em uma loja.
Em vídeos divulgados em seu perfil, Alex Ye reagiu a críticas feitas às condições de trabalho do Busca Busca, que viralizaram nos últimos dias.
Uma ex-funcionária chamada Priscila postou um vídeo na plataforma Tik Tok sobre “como é trabalhar no Busca Busca”, que foi visto quase 500 mil vezes. Nele, ela fala sobre a jornada -- “segunda a segunda, 6 por 1 e um domingo no mês” -- e contou que faltas e até atestados médicos são descontados da bonificação que a loja paga mensalmente, respectivamente com descontos de R$ 700 e R$ 500.
A influenciadora e advogada trabalhista Patrícia Shimano, que tem 800 mil seguidores no Instagram, comentou o vídeo da ex-funcionária e também cobrou mudanças no Busca Busca, como a redução da jornada.
“A Pri que fez o vídeo falando das irregularidades do Busca Busca foi grandona. E foram inúmeros relatos. Não foram só o da Pri. E eu fiquei extremamente feliz com o pronunciamento do chefe”, disse ela.
“Porque é sobre isso, melhorar as condições de trabalho, melhorar a qualidade de vida dos seus funcionários, investir nos seus funcionários é o melhor investimento que você pode fazer no seu negócio”, afirmou.
Melhorias.
Alex Ye anunciou que vai testar a escala 5x2 na loja Mundo Elétrica, parte do Shopping Busca Busca no Brás, em São Paulo. Ele disse que a escala reduzida será testada e, se for aprovada, será ampliada para outras lojas do centro de compras.
Ao lado de funcionários da loja Mundo Elétrica, o empresário disse que o teste da escala 5x2 está “aprovado”.
“Se é pedido das pessoas, a gente tem que seguir o coração dos colaboradores. Vamos fazer um teste nessa loja Mundo Elétrica, porque tem que chegar muitos funcionário para cobrir essa 5x2. Vamos começando o teste nessa loja”, afirmou.
Outra melhoria prometida por Alex Ye, após críticas de funcionários, foi a de trocar o banco dos operadores de caixa, que “não está bem confortável para colaboradores”.
“Agora vou conversar com todos os lojistas, vamos mudar o banco mais confortável”, disse o empresário.
Alex Ye admitiu falta de experiência para lidar com todos os lojistas, porque ele aluga os espaços dentro do Shopping Busca Busca para outros comerciantes.
“Eu nunca pensei nisso, que eu não tenho muita experiência quando a gente faz uma locação do shopping para que os lojistas administrem as suas lojas. E agora assim, como que eu já vi toda a situação que aconteceu, agora eu tenho que tomar a frente. Vou responsabilizar, comprar todos bancos, para todas as lojas”, afirmou.
“[Estou] me fiscalizando, porque realmente tem muitas coisa que não estou fazendo bem. Estou aqui já escolhendo poltrona. Essa banco vai ser bem confortável. Acho que os colaboradores vão gostar”, completou.
O empresário disponibilizou o número de WhatsApp (11) 93211-0805 para que os funcionários façam sugestões de melhorias para o Shopping Busca Busca.
“Se tiver qualquer sugestão de melhoria, por favor, entre em contato com Júlia. Estou disposto a trazer melhorias pra vocês”, afirmou.