São José dos Campos terá o primeiro prédio residencial com certificação internacional Fitwel, selo que reconhece empreendimentos projetados para promover saúde, bem-estar e qualidade de vida por meio do ambiente construído. A proposta marca a chegada de um novo conceito de moradia à cidade.
Uma tendência global do mercado imobiliário começa a ganhar espaço em São José dos Campos. O empreendimento Serena será o primeiro residencial do município a receber a certificação internacional Fitwel, padrão que avalia como edifícios impactam positivamente a saúde física e mental dos moradores.
Criada nos Estados Unidos, a certificação estabelece critérios técnicos ligados à qualidade do ar, iluminação natural, incentivo à atividade física, convivência social, acesso a serviços essenciais e estímulo a hábitos saudáveis. A proposta é transformar o ambiente construído em aliado direto da longevidade e do bem-estar.
No Brasil, o selo ainda é considerado diferencial competitivo no setor residencial, principalmente fora das capitais. Especialistas do mercado apontam que empreendimentos com certificações voltadas à saúde tendem a apresentar maior potencial de valorização e atratividade para investidores.
O Serena, iniciativa da incorporadora M Vituzzo, será implantado na região da Vila Adyana, na Avenida 9 de Julho, uma das áreas mais valorizadas da cidade. O projeto prevê duas torres residenciais, com apartamentos de 1 a 3 dormitórios e metragens variadas, além de um mall no térreo com serviços e conveniências, reforçando a proposta de integrar moradia e praticidade.
O projeto contará com duas torres residenciais e tipologias que variam de 1 a 3 dormitórios, com metragens aproximadas de 42 m², 67 m², 71 m² e plantas maiores, de 103 m² a 114 m², atendendo diferentes perfis de moradores e investidores.
Entre os diferenciais estão espaços pensados para estimular hábitos saudáveis, convivência e equilíbrio entre vida pessoal e profissional, pilares centrais da certificação Fitwel.
Reunião com corretores
A incorporadora M Vituzzo apresentou o conceito ao mercado imobiliário em um encontro com cerca de 650 corretores, marcando o início da preparação comercial do lançamento. Mais do que uma estratégia de vendas, a proposta posiciona o Serena dentro de uma nova lógica urbana, em que saúde e qualidade de vida deixam de ser atributos secundários e passam a orientar o projeto arquitetônico.
“O empreendimento foi concebido a partir de um conceito de moradia voltado à longevidade, integrando arquitetura contemporânea, conveniência urbana e espaços pensados para estimular hábitos saudáveis”, reforçou Marco Vituzzo, diretor geral da empresa.
De acordo com ele, com o meeting, a M Vituzzo inicia oficialmente a preparação da rede de vendas para o lançamento, fortalecendo a conexão entre o mercado imobiliário e um novo modelo de morar, que coloca saúde, equilíbrio e qualidade de vida no centro da experiência residencial.