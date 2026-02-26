Uma tendência global do mercado imobiliário começa a ganhar espaço em São José dos Campos. O empreendimento Serena será o primeiro residencial do município a receber a certificação internacional Fitwel, padrão que avalia como edifícios impactam positivamente a saúde física e mental dos moradores.

São José dos Campos terá o primeiro prédio residencial com certificação internacional Fitwel , selo que reconhece empreendimentos projetados para promover saúde, bem-estar e qualidade de vida por meio do ambiente construído. A proposta marca a chegada de um novo conceito de moradia à cidade.

Criada nos Estados Unidos, a certificação estabelece critérios técnicos ligados à qualidade do ar, iluminação natural, incentivo à atividade física, convivência social, acesso a serviços essenciais e estímulo a hábitos saudáveis. A proposta é transformar o ambiente construído em aliado direto da longevidade e do bem-estar.

No Brasil, o selo ainda é considerado diferencial competitivo no setor residencial, principalmente fora das capitais. Especialistas do mercado apontam que empreendimentos com certificações voltadas à saúde tendem a apresentar maior potencial de valorização e atratividade para investidores.

O Serena, iniciativa da incorporadora M Vituzzo, será implantado na região da Vila Adyana, na Avenida 9 de Julho, uma das áreas mais valorizadas da cidade. O projeto prevê duas torres residenciais, com apartamentos de 1 a 3 dormitórios e metragens variadas, além de um mall no térreo com serviços e conveniências, reforçando a proposta de integrar moradia e praticidade.