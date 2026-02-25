A Diretoria da Vigilância Sanitária de Caçapava publicou comunicado informando o início da fabricação de sete novos produtos na fábrica da Nestlé em Caçapava, incluindo variações de Suflair, Prestígio e KitKat em sabores inéditos para o público.
Segundo o documento, a empresa, instalada na avenida Henry Nestlé, na Vila Galvão, comunicou oficialmente o início de fabricação dos produtos no município. Os registros aparecem vinculados ao Processo nº 7331/2022 e citam conformidade com a Instrução Normativa nº 281, de 22 de fevereiro de 2024.
A fábrica da Nestlé em Caçapava vem sendo citada com frequência em anúncios de expansão e inovação no portfólio. Houve a abertura de novas linhas e o foco em novos sabores de KitKat na unidade, que vão gerar 350 empregos até 2026.
Na prática, o comunicado da Vigilância Sanitária de Caçapava formaliza que os itens passaram a ser produzidos na fábrica da Nestlé em Caçapava a partir das datas indicadas. Isso não significa, necessariamente, que todos os produtos já estejam disponíveis ao consumidor em todas as regiões ao mesmo tempo — a distribuição depende de logística e estratégia comercial.
Veja quais são os sete novos itens informados no comunicado, com as respectivas datas de início de fabricação na fábrica da Nestlé em Caçapava:
A partir de 26/01/2026 – Tablete de chocolate com recheio aerado sabor chocolate – NESTLÉ / SUFLAIR.
A partir de 26/01/2026 – Tablete de chocolate branco com recheio aerado sabor chocolate – NESTLÉ / SUFLAIR DUO.
A partir de 26/01/2026 – Tablete recheado com coco sabor frutas vermelhas e cobertura sabor chocolate – NESTLÉ / PRESTÍGIO.
A partir de 27/01/2026 – Wafer recheado com cobertura sabor algodão doce – NESTLÉ / KITKAT COTTON CANDY.
A partir de 02/02/2026 – Wafer recheado com cobertura sabor menta e chocolate meio amargo – NESTLÉ / KITKAT MINT DARK.
A partir de 27/01/2026 – Wafer recheado com cobertura sabor latte macchiato – NESTLÉ / KITKAT LATTE MACCHIATO.
A partir de 27/01/2026 – Wafer recheado com cobertura sabor tutti-frutti – NESTLÉ / KITKAT TUTTI-FRUTTI.
No comunicado, o responsável legal aparece como Chocolates Garoto LTDA no endereço da fábrica da Nestlé em Caçapava. Esse tipo de indicação é comum em publicações administrativas, que trazem a razão social/CNPJ vinculados ao licenciamento sanitário e aos processos internos associados à produção.
Com o início de fabricação oficializado, a tendência é que a fábrica da Nestlé em Caçapava amplie a presença de “edições especiais” (como Cotton Candy, Latte Macchiato e Tutti-Frutti) e também aumente a variedade de linhas tradicionais (como Suflair e Prestígio). Em geral, a chegada às prateleiras pode ocorrer de forma gradual, dependendo do canal de vendas e da região.