A Diretoria da Vigilância Sanitária de Caçapava publicou comunicado informando o início da fabricação de sete novos produtos na fábrica da Nestlé em Caçapava, incluindo variações de Suflair, Prestígio e KitKat em sabores inéditos para o público.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o documento, a empresa, instalada na avenida Henry Nestlé, na Vila Galvão, comunicou oficialmente o início de fabricação dos produtos no município. Os registros aparecem vinculados ao Processo nº 7331/2022 e citam conformidade com a Instrução Normativa nº 281, de 22 de fevereiro de 2024.