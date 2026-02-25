Líder global no setor aeroespacial, a Embraer está com 60 vagas de emprego abertas para a unidade de São José dos Campos. Há vagas para contratação efetiva e também para composição de banco de talentos, com opções que variam entre o trabalho presencial e o modelo híbrido para funções administrativas e de tecnologia.

São 34 vagas para o banco de talentos e 26 oportunidades para a contratação efetiva, segundo a plataforma de emprego da Embraer.