Líder global no setor aeroespacial, a Embraer está com 60 vagas de emprego abertas para a unidade de São José dos Campos. Há vagas para contratação efetiva e também para composição de banco de talentos, com opções que variam entre o trabalho presencial e o modelo híbrido para funções administrativas e de tecnologia.
São 34 vagas para o banco de talentos e 26 oportunidades para a contratação efetiva, segundo a plataforma de emprego da Embraer.
A seleção abrange diversos níveis de formação e setores estratégicos da empresa. Entre os principais eixos de contratação estão:
Operacional e produção: grande parte do banco de talentos é voltada para a linha de frente, incluindo mecânicos montadores de estruturas aeronáuticas, pintores de aviões, fresadores, torneiros, eletricistas e operadores logísticos.
Engenharia e qualidade: há demanda por profissionais especializados como engenheiro de desenvolvimento de processos (usinagem, montagem e compostos), engenheiro de qualidade com foco em fornecedores e supervisores de qualidade para aviação comercial e fabricação.
Tecnologia da informação e dados: há vagas para arquiteto de dados, arquiteto digital (arquitetura de soluções) e analistas de TI voltados para gestão de equipamentos.
Finanças e suprimentos: estão abertas vagas para analistas de planejamento financeiro (precificação), contadores especialistas em IFRS, auditores internos e compradores estratégicos (administradores de contratos de suprimentos).
Recursos humanos e segurança: a companhia também busca analistas de RH para treinamento e desenvolvimento, além de técnicos e engenheiros de segurança do trabalho.
A Embraer mantém o banco de talentos corporativo exclusivo para PCD (Pessoas com deficiência).
Os candidatos interessados devem acessar a plataforma Gupy da Embraer para conferir os pré-requisitos de cada cargo e realizar a inscrição online (clique aqui).