A morte de uma estudante de 11 anos, ocorrida na manhã desta terça-feira (24), causou forte comoção em uma escola municipal e em todo o município de Campos do Jordão. O caso foi registrado no bairro Capivari e está sendo investigado como morte suspeita pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da criança informou que a filha foi normalmente para a escola e que completaria 11 anos nesta quarta-feira (25). Por volta das 11h, a família recebeu uma ligação da unidade escolar comunicando que a aluna havia passado mal.