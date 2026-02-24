A morte de uma estudante de 11 anos, ocorrida na manhã desta terça-feira (24), causou forte comoção em uma escola municipal e em todo o município de Campos do Jordão. O caso foi registrado no bairro Capivari e está sendo investigado como morte suspeita pela Polícia Civil.
De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da criança informou que a filha foi normalmente para a escola e que completaria 11 anos nesta quarta-feira (25). Por volta das 11h, a família recebeu uma ligação da unidade escolar comunicando que a aluna havia passado mal.
Ao chegar à escola, a mãe encontrou a filha deitada no chão, com as mãos pálidas e o rosto arroxeado. Ainda segundo o registro policial, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) teria levado cerca de 38 minutos para chegar ao local. A estudante foi encaminhada ao pronto-socorro de Campos do Jordão.
Na unidade hospitalar, foi constatado que a criança já estava sem vida. Conforme descrito no boletim, a médica plantonista anotou na ficha que a paciente estava em parada cardiorrespiratória havia aproximadamente 35 minutos, razão pela qual não atestou o óbito naquele momento.
A mãe relatou ainda que, há cerca de um ano, a filha havia sido diagnosticada com um problema cardíaco e realizava exames para acompanhamento da condição.
Nota da Prefeitura.
Em nota encaminhada à imprensa, a Direção da Escola Nicola Padula e a Secretaria Municipal de Educação informaram que a estudante passou mal durante aula de Educação Física. Segundo o comunicado, a equipe escolar prestou atendimento imediato e acionou o Samu e, posteriormente, o Corpo de Bombeiros, que realizaram os primeiros socorros antes do encaminhamento ao hospital.
A administração municipal afirmou que todas as providências cabíveis foram adotadas e que a unidade escolar está à disposição das autoridades para os esclarecimentos necessários.
O prefeito Caê decretou luto oficial de três dias no município, conforme o Decreto nº 9.004/2026.
Em manifestação oficial, o Governo Municipal e a comunidade escolar expressaram solidariedade aos familiares, amigos e colegas da estudante neste momento de dor.