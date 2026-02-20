

Perspectiva da fachada do Serena - Vila Adyana | Foto: M Vituzzo



A iniciativa da incorporadora M Vituzzo tem como objetivo oferecer atendimento personalizado a clientes que desejam conhecer o empreendimento Serena com calma, entender as características das plantas (1, 2 e 3 dormitórios) e esclarecer dúvidas relacionadas às condições comerciais.

Antes de escolher a sua unidade, os visitantes também poderão conhecer os diferenciais do projeto:

Longevidade é prioridade



Perspectiva do Studio | Foto: M Vituzzo

Com o conceito “Nossa prioridade é sua longevidade”, o Serena acompanha o estilo de vida das pessoas em diferentes fases da vida. O empreendimento propõe um estilo de vida ativo e equilibrado, que se revela na arquitetura e nos ambientes, unindo conforto, saúde e sofisticação.



Primeiro empreendimento com certificação Fitwel em São José

Serena será o primeiro empreendimento da cidade a ser reconhecido com o selo internacional Fitwel, certificação que comprova projetos pensados para promover mais saúde e longevidade aos moradores.

Localizado na esquina mais emblemática e histórica da cidade





Perspectiva da fachada | Foto: M Vituzzo



Localizado na Avenida 9 de Julho, ao lado do Tênis Clube, o empreendimento está no ponto de conexão entre alguns dos principais eixos urbanos da cidade. A região também se destaca pela ampla oferta de serviços, comércios e conveniências que facilitam o dia a dia.



Lazer 7 estrelas

Uma experiência completa de bem-estar aguarda os futuros moradores:





Perspectiva do Clube Aquático | Foto: M Vituzzo





Perspectiva do Wellness Center by CIA Athletica | Foto: M Vituzzo

Perspectiva da Quadra Tie-break para Pickleball | Foto: M Vituzzo





Perspectiva do Rooftop Spa | Foto: M Vituzzo





Perspectiva do ambiente externo da Casa de Veraneio | Foto: M Vituzzo





Perspectiva da brinquedoteca Mundo da Imaginação | Foto: M Vituzzo

Seja para morar ou investir, o Serena foi planejado para quem valoriza decisão segura, patrimônio sólido e qualidade de vida.

A partir de 23 de fevereiro

Avenida Nove de Julho - em frente ao Mc Donald’s

Clique aqui para agendar seu horário e viva essa experiência!