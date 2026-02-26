Em audiência pública realizada na Câmara nessa quarta-feira (25), a Prefeitura de São José dos Campos alegou que o município teve um superávit de R$ 65,9 milhões no ano passado. A metodologia de cálculo utilizada pela Prefeitura, no entanto, contraria entendimento de órgãos como o TCE (Tribunal de Contas do Estado) e entidades como a Transparência Brasil. Pela fórmula indicada pelo TCE e pela Transparência, o município teve déficit de R$ 3,1 milhões em 2025, como OVALE já havia registrado na semana passada.

Para compreender a diferença de cálculo é preciso entender que uma despesa pública tem três etapas. A primeira delas é a "empenhada", que é quando o governo faz uma reserva no orçamento para um produto ou serviço que ainda não foi entregue ou realizado. A segunda delas é a "liquidada", que é quando a administração confirma que o serviço foi realizado ou o produto foi entregue, reconhecendo que o fornecedor tem um valor a receber. A terceira etapa é a "paga", que é quando efetivamente o governo repassa o dinheiro para a conta do fornecedor.