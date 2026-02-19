A Prefeitura de São José dos Campos registrou déficit de R$ 3,1 milhões no ano passado, segundo levantamento feito pela reportagem com base em dados do Portal da Transparência.

Em 2025, a receita realizada da Prefeitura ficou em R$ 5,112 bilhões. Já a despesa liquidada atingiu R$ 5,115 bilhões.