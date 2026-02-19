A Prefeitura de São José dos Campos registrou déficit de R$ 3,1 milhões no ano passado, segundo levantamento feito pela reportagem com base em dados do Portal da Transparência.
Em 2025, a receita realizada da Prefeitura ficou em R$ 5,112 bilhões. Já a despesa liquidada atingiu R$ 5,115 bilhões.
Ao longo do ano passado, a Prefeitura ainda deixou de repassar R$ 272,7 milhões ao IPSM (Instituto de Previdência do Servidor Municipal). Caso os aportes tivessem sido feitos nos meses correspondentes, o déficit teria sido ainda maior, de R$ 275,9 milhões.
Nos quatro anos anteriores, sem levar em consideração os repasses que deixaram de ser feitos ao IPSM, a Prefeitura havia registrado apenas um déficit, de R$ 120 milhões, em 2023.
Em 2021, também sem considerar os aportes não realizados ao instituto de previdência, houve superávit de R$ 146 milhões. Em 2022, de R$ 113 milhões. E em 2024, de R$ 40 milhões.
Considerando os quatro anos, de 2021 a 2024, o resultado é um superávit de R$ 180,5 milhões. No entanto, nesse período, a dívida com o IPSM aumentou R$ 602,3 milhões. Ou seja, caso os repasses obrigatórios tivessem sido feitos regularmente, o déficit acumulado seria de R$ 421,7 milhões.
A reportagem questionou a Prefeitura sobre o déficit registrado no ano passado, mas não houve resposta.
A Prefeitura também não se manifestou sobre o déficit que acumularia desde 2021 caso tivesse feito os repasses obrigatórios ao IPSM.
A Prefeitura também não comentou se os aumentos nos tributos esse ano, como IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), taxa de lixo e taxa de luz/segurança, serão suficientes para equilibrar as contas do município. Em todos esses casos, o espaço segue aberto.