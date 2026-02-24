Uma ocorrência mobilizou equipes de resgate nesta terça-feira (24) no Terminal Rodoviário Intermunicipal de São José dos Campos.

O atendimento foi realizado pelo GRAU (Grupo de Resgate e Atendimento a Urgências), do Corpo de Bombeiros. Ao chegarem ao local, os socorristas constataram que um homem já estava sem vida dentro das dependências do terminal.