24 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MORTE

URGENTE: Homem é encontrado morto na Rodoviária Nova de SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Homem foi encontrado morto no terminal rodoviário
Homem foi encontrado morto no terminal rodoviário

Uma ocorrência mobilizou equipes de resgate nesta terça-feira (24) no Terminal Rodoviário Intermunicipal de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O atendimento foi realizado pelo GRAU (Grupo de Resgate e Atendimento a Urgências), do Corpo de Bombeiros. Ao chegarem ao local, os socorristas constataram que um homem já estava sem vida dentro das dependências do terminal.

Após a confirmação do óbito, o policiamento foi acionado para adoção das medidas de polícia judiciária. A área foi preservada para os procedimentos necessários e a ocorrência permanecia em andamento até o último registro.

As circunstâncias da morte ainda deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários