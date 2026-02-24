O Tribunal de Justiça negou recurso do ex-prefeito de Taubaté José Saud (PP), que comandou o município de 2021 a 2024, e manteve a decisão de primeira instância que determinou que seja feita a averbação premonitória dos bens dele e do ex-secretário de Finanças Marco Antonio Campos.

Saud e Marco são réus em uma ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público, por repasses não realizados ao IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté) durante a gestão passada. No processo, a Promotoria pede que o ex-prefeito e o ex-secretário sejam condenados à perda da função pública (Marco é servidor de carreira aposentado), à suspensão dos direitos políticos por até 12 anos e que tenham que indenizar a Prefeitura pelo valor que o município terá que pagar de multa, juros e correção monetária pelos repasses não efetuados ao IPMT naquele período - esse montante chegaria a R$ 27,4 milhões.