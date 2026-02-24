Reconhecido pela ética, responsabilidade e dedicação à medicina, o médico Eduardo Furquim Simão, 35 anos, era respeitado pelo profissionalismo e pelo cuidado com os pacientes no Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, em São José dos Campos.
A instituição lamentou profundamente a morte do profissional e destacou, em nota, o compromisso dele com a assistência prestada na unidade.
Eduardo foi encontrado desacordado na sala de conforto médico do hospital, na noite de domingo (22). Equipes tentaram reanimá-lo por cerca de 50 minutos, mas o óbito foi confirmado no local.
Morte suspeita
A Polícia Civil registrou o caso preliminarmente como morte suspeita, de natureza não criminal (morte súbita, sem causa determinante aparente). A autoridade policial requisitou exames necroscópico e toxicológico para determinar a causa da morte, além de aguardar a conclusão da investigação, que inclui análise dos itens encontrados no local e eventual presença de substâncias específicas.
De acordo com o boletim de ocorrência, o médico foi encontrado inicialmente desacordado, com acesso venoso no membro superior esquerdo e duas seringas conectadas por meio de torneira de duas vias, situação percebida por uma médica plantonista. O ambiente estava às escuras.
A profissional relatou que verificou ausência de resposta aos chamados, tentou aferir o pulso na região femoral esquerda e iniciou manobras compressivas ainda no alojamento, acionando apoio de outro médico. Segundo ela, a sala não possuía controle efetivo de acesso, com porta sem tranca e comunicação direta com o pronto atendimento. Não havia indícios aparentes de violência naquele momento.
Carreira marcada pelo compromisso
Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) em 2017, Eduardo era residente em anestesiologia no Hospital Municipal de São José dos Campos e concluiria a especialização neste ano de 2026.
Ao longo da trajetória profissional, atuou como médico generalista em clínicas particulares, realizando consultas ambulatoriais e pequenos procedimentos. Entre dezembro de 2017 e abril de 2018, trabalhou no pronto-socorro da Santa Casa de São José dos Campos, atendendo casos de baixa e média complexidade.
Também desenvolveu atividades acadêmicas como aluno de iniciação científica no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), entre 2014 e 2016, pesquisando a avaliação do estado nutricional em pacientes com câncer de cabeça e pescoço tratados com quimioterapia.
Homenagens da família
Nas redes sociais, a mãe de Eduardo compartilhou mensagens emocionadas em momentos marcantes da carreira do filho. Em 2017, na formatura em Medicina, celebrou a conquista com palavras de orgulho e fé. Em outubro de 2018, no Dia do Médico, voltou a homenageá-lo, destacando a dedicação e o amor à profissão.
Em nota oficial, o hospital afirmou que o médico “sempre atuou com ética, responsabilidade e dedicação, sendo reconhecido pelo profissionalismo, respeito aos pacientes e compromisso com a assistência prestada na instituição”, além de se solidarizar com familiares e amigos.