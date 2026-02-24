Reconhecido pela ética, responsabilidade e dedicação à medicina, o médico Eduardo Furquim Simão, 35 anos, era respeitado pelo profissionalismo e pelo cuidado com os pacientes no Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, em São José dos Campos.

A instituição lamentou profundamente a morte do profissional e destacou, em nota, o compromisso dele com a assistência prestada na unidade.

