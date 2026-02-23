A Polícia Civil requisitou exames para determinar a causa da morte do médico Eduardo Furquim Simão, 35 anos, encontrado morto em sala do Hospital Municipal de São José dos Campos, na noite de domingo (22).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ele foi encontrado desacordado na sala de conforto médico. Equipes tentaram reanimá-lo por cerca de 50 minutos, porém o óbito foi confirmado no local.
As causas da morte serão investigadas pela Polícia Civil, que registrou o caso preliminarmente como morte suspeita, de natureza não criminal (morte súbita, sem causa determinante aparente).
A autoridade policial requisitou exame necroscópico, toxicológico e vai aguardar o resultado da investigação, incluindo a análise dos itens encontrados no local e eventual presença de substâncias específicas.
Os profissionais do hospital que participaram do atendimento ao médico também serão ouvidos pela polícia, como testemunhas.
De acordo com o boletim de ocorrência, o médico foi encontrado inicialmente desacordado, com acesso venoso em membro superior esquerdo e duas seringas conectadas por meio de torneira de duas vias, circunstância percebida por uma médica plantonista. O ambiente se encontrava às escuras.
Imediatamente, a profissional verificou ausência de resposta aos chamados, tentou aferição de pulso na região femoral esquerda e iniciou manobras compressivas no próprio alojamento, acionando apoio de outro médico.
Segundo a profissional, a sala não possuía controle efetivo de acesso, mantendo porta sem tranca e comunicação direta com o pronto atendimento. Ela disse não haver indícios aparentes de violência naquele momento.
Em nota, o Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence lamentou profundamente o ocorrido e se solidarizou com a família do médico.
Segundo a instituição, o médico “sempre atuou com ética, responsabilidade e dedicação, sendo reconhecido pelo profissionalismo, respeito aos pacientes e compromisso com a assistência prestada na instituição”.