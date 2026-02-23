A Polícia Civil requisitou exames para determinar a causa da morte do médico Eduardo Furquim Simão, 35 anos, encontrado morto em sala do Hospital Municipal de São José dos Campos, na noite de domingo (22).

Ele foi encontrado desacordado na sala de conforto médico. Equipes tentaram reanimá-lo por cerca de 50 minutos, porém o óbito foi confirmado no local.