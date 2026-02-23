O TCE (Tribunal de Contas do Estado) enviou à Câmara de Taubaté as contas de 2022 do ex-prefeito José Saud (PP).

Em novembro de 2024, a Primeira Câmara do TCE, que é composta por três conselheiros, emitiu parecer desfavorável às contas. Em maio de 2025, o Tribunal Pleno, que é composto por sete conselheiros, rejeitou o recurso do ex-prefeito.