O TCE (Tribunal de Contas do Estado) emitiu parecer desfavorável às contas de 2023 do ex-prefeito de Taubaté José Saud (PP). O julgamento foi realizado em 21 de outubro pela Segunda Câmara, mas a decisão foi publicada apenas nessa sexta-feira (14).
As principais irregularidades apontadas pelo TCE foram: déficit orçamentário de R$ 123 milhões (essa é a diferença entre o que a Prefeitura arrecadou e gastou naquele ano); resultado financeiro negativo de R$ 257 milhões (é a soma do déficit de 2023 com o resultado negativo observado no ano anterior, em 2022); ausência de repasses ao IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté) de R$ 93 milhões naquele período; aumento de 22% nas dívidas de curto prazo; e aumento de 20% nas dívidas de longo prazo.
Na decisão, o auditor Samy Wurman destacou que, embora o resultado orçamentário de 2022 já tivesse sido negativo, a Prefeitura não adotou medidas eficientes para reduzir as despesas em 2023. "É forçoso reconhecer que a gestão fiscal tem se deteriorando ano após ano", apontou.
Saud ainda poderá apresentar recurso ao Tribunal Pleno. Questionado pela reportagem, o ex-prefeito não se manifestou sobre a decisão do TCE. O espaço segue aberto.
Tramitação.
Após o esgotamento dos recursos no TCE, o processo referente às contas de 2023 será enviado para a Câmara de Taubaté, que ficará responsável pelo julgamento.
Caso o parecer desfavorável seja mantido, as contas somente serão aprovadas pela Câmara caso recebam os votos favoráveis de, ao menos, dois terços dos vereadores - pelo número atual de cadeiras no Legislativo, isso representa 13 dos 19 parlamentares. Eventual rejeição das contas poderá deixar Saud inelegível.
Até agora, a Câmara julgou apenas as contas de 2021 de Saud, que haviam recebido parecer favorável do TCE e foram aprovadas pelos vereadores em maio de 2024. As contas de 2022, que receberam parecer desfavorável do TCE, ainda não foram enviadas à Câmara.