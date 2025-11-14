O TCE (Tribunal de Contas do Estado) emitiu parecer desfavorável às contas de 2023 do ex-prefeito de Taubaté José Saud (PP). O julgamento foi realizado em 21 de outubro pela Segunda Câmara, mas a decisão foi publicada apenas nessa sexta-feira (14).

As principais irregularidades apontadas pelo TCE foram: déficit orçamentário de R$ 123 milhões (essa é a diferença entre o que a Prefeitura arrecadou e gastou naquele ano); resultado financeiro negativo de R$ 257 milhões (é a soma do déficit de 2023 com o resultado negativo observado no ano anterior, em 2022); ausência de repasses ao IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté) de R$ 93 milhões naquele período; aumento de 22% nas dívidas de curto prazo; e aumento de 20% nas dívidas de longo prazo.