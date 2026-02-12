Nomeação
O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), nomeou o novo secretário de Segurança Pública do município: Fabiano Gomes Pereira. A portaria foi publicada nessa quinta-feira (12) no diário oficial.
Perfil
Pós-graduado em Direito Público e mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, Coronel Gomes atuou na Polícia Militar entre 1991 e 2025, quando se aposentou. Entre 2019 e 2025, na reta final de atuação na corporação, comandou o 41º BPM/I (Batalhão da Policia Militar do Interior), que tem sede em Jacareí.
Declaração
"Após 35 anos de atividade operacional na Polícia Militar, assumo a função em Taubaté, com a missão de continuar o excelente trabalho desenvolvido. Nosso foco será o aprimoramento das políticas públicas de segurança, fortalecendo as ações integradas com todas as instituições ligadas à Segurança Pública, valorizando a Guarda Civil Municipal e a Defesa Civil, de forma planejada, para ampliar, cada vez mais, a segurança da população e do nosso patrimônio público", declarou o novo secretário.
Substituição
Pereira substituirá Capitão Souza, que ficou no cargo durante um ano e um mês, e deixou a Prefeitura no início de fevereiro. Entre a saída de Souza e a chegada de Pereira, a pasta foi comandada interinamente pelo diretor de Segurança Pública, Vanderlei Pereira.