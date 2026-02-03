Exoneração

O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), exonerou nessa terça-feira (3) Capitão Souza, que desde janeiro de 2025 ocupava o cargo de secretário municipal de Segurança Pública.

Prefeitura

Em nota, a Prefeitura afirmou que “a decisão foi motivada por ações pessoais e profissionais” de Capitão Souza, e que “o novo secretário de Segurança já está definido e será nomeado nos próximos dias”. Até lá, a pasta será comandada interinamente pelo diretor de Segurança Pública, Vanderlei Pereira.