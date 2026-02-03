Exoneração
O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), exonerou nessa terça-feira (3) Capitão Souza, que desde janeiro de 2025 ocupava o cargo de secretário municipal de Segurança Pública.
Prefeitura
Em nota, a Prefeitura afirmou que “a decisão foi motivada por ações pessoais e profissionais” de Capitão Souza, e que “o novo secretário de Segurança já está definido e será nomeado nos próximos dias”. Até lá, a pasta será comandada interinamente pelo diretor de Segurança Pública, Vanderlei Pereira.
Saída
À coluna, Capitão Souza afirmou: "sigo para um novo desafio que exigirá preparo e muita disposição. Agradeço o prefeito Sérgio Victor e toda a gestão pelo o tempo e pela confiança, minha luta por melhora na segurança pública continua e nas próximas semanas, após algumas decisões, poderei dar mais detalhes sobre essa missão".
Futuro
Capitão Souza, que é filiado ao Novo, não quis dar detalhes sobre o motivo da saída do governo. Uma das hipóteses é de que seja candidato na eleição de outubro - em 2022, ainda pelo PL, ele concorreu a deputado federal.
Eleição 2020
Na eleição de 2020, após ficar em quarto lugar no primeiro turno para a Prefeitura de Taubaté, concorrendo pelo PRTB, Souza apoiou Saud. Em 2021, virou secretário de Segurança e permaneceu no cargo até fevereiro de 2024. Saiu devido a pretensões eleitorais - queria ser candidato a prefeito novamente.
Eleição 2024
Em 2024, Souza tentou ser candidato a prefeito pelo PL e pelo PRD, mas os partidos não toparam. Decidiu, então, apoiar Sérgio Victor. Em 2025, com Sérgio empossado, Souza voltou a comandar a Secretaria de Segurança.