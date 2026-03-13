Um vídeo obtido pela Polícia Civil mostra o momento de uma tentativa de homicídio registrada em Taubaté. O autor do crime foi preso nesta sexta-feira (13) por policiais civis da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais).

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O crime ocorreu no bairro Alto do São Pedro. Nas imagens, é possível ver quando a vítima, que estava em uma motocicleta, é atingida por um carro.