Um vídeo obtido pela Polícia Civil mostra o momento de uma tentativa de homicídio registrada em Taubaté. O autor do crime foi preso nesta sexta-feira (13) por policiais civis da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime ocorreu no bairro Alto do São Pedro. Nas imagens, é possível ver quando a vítima, que estava em uma motocicleta, é atingida por um carro.
Segundo a investigação, após a colisão, o motorista desce do veículo e agride a vítima com golpes usando um pedaço de madeira, intensificando a violência do ataque.
Investigação identificou suspeito
Após o crime, policiais da Deic iniciaram as investigações e conseguiram identificar o autor e o veículo utilizado na ação. Com base nas provas reunidas, foi solicitado à Justiça um mandado de prisão temporária, que acabou sendo autorizado.
Durante o trabalho de inteligência policial, os investigadores descobriram que o suspeito havia se escondido em uma área rural de Natividade da Serra, cidade da região.
Prisão em área rural
Na manhã desta sexta-feira (13), equipes da Deic localizaram o suspeito no local e cumpriram o mandado de prisão temporária. Ele foi encaminhado à delegacia e permanece preso à disposição da Justiça.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer completamente as circunstâncias do crime.
Em nota, a Deic de Taubaté afirmou que segue atuando no combate a crimes violentos, especialmente aqueles classificados como crimes dolosos contra a vida.