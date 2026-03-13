Uma mulher de 39 anos morreu após ser atropelada por um carro na manhã de domingo (8). A vítima aguardava um veículo de transporte por aplicativo quando foi atingida. Equipes de socorro foram acionadas, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
O caso ocorreu por volta das 6h, na Estrada Municipal Francisco Vitero Borges, no bairro Minuano, em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul. A vítima foi identificada como Scheila Cristina Jaques da Silva.
De acordo com informações registradas pela Polícia Civil, Scheila estava à espera de um carro por aplicativo quando foi atropelada por um automóvel com placas de Belo Horizonte, em Minas Gerais.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado para prestar socorro, mas a vítima já estava sem vida quando os profissionais chegaram.
Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do veículo, um homem de 40 anos, realizou o teste do bafômetro, que não apontou ingestão de álcool. Após os procedimentos iniciais, ele foi liberado.
A investigação sobre as circunstâncias do atropelamento está sob responsabilidade da DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa).