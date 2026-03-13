15 de março de 2026
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TRAGÉDIA

Scheila, 39 anos, morre atropelada ao esperar carro de aplicativo

Por Da Redação | Santa Maria (rs)
| Tempo de leitura: 1 min
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Scheila, 39 anos, morre atropelada ao esperar carro de aplicativo
Scheila, 39 anos, morre atropelada ao esperar carro de aplicativo

Uma mulher de 39 anos morreu após ser atropelada por um carro na manhã de domingo (8). A vítima aguardava um veículo de transporte por aplicativo quando foi atingida. Equipes de socorro foram acionadas, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O caso ocorreu por volta das 6h, na Estrada Municipal Francisco Vitero Borges, no bairro Minuano, em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul. A vítima foi identificada como Scheila Cristina Jaques da Silva.

De acordo com informações registradas pela Polícia Civil, Scheila estava à espera de um carro por aplicativo quando foi atropelada por um automóvel com placas de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado para prestar socorro, mas a vítima já estava sem vida quando os profissionais chegaram.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do veículo, um homem de 40 anos, realizou o teste do bafômetro, que não apontou ingestão de álcool. Após os procedimentos iniciais, ele foi liberado.

A investigação sobre as circunstâncias do atropelamento está sob responsabilidade da DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa).