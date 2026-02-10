11 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PLÁGIO?

Ctrl C+Ctrl V: vereador governista copia requerimento da oposição

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Ariel Katz, que está no primeiro mandato em Taubaté, copiou na íntegra um requerimento que havia sido apresentado menos de uma hora antes por um vereador da oposição
Ariel Katz, que está no primeiro mandato em Taubaté, copiou na íntegra um requerimento que havia sido apresentado menos de uma hora antes por um vereador da oposição

Ctrl C + Ctrl V
Um episódio curioso marcou a sessão dessa terça-feira (10) na Câmara de Taubaté. O vereador Ariel Katz (PDT), que está no primeiro mandato e integra a base aliada ao prefeito Sérgio Victor (Novo), apresentou um requerimento que copiava, na íntegra, um requerimento que havia sido protocolado minutos antes pela oposição.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Original
Às 10h19, o vereador Isaac do Carmo (PT) protocolou um requerimento para solicitar a realização de uma audiência pública "para debater os investimentos conectados ao desenvolvimento do eVTOL (veículo elétrico de pouso e decolagem vertical) promovidos" pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). O texto tinha coautoria de outros seis parlamentares da oposição: Diego Fonseca (PL), Douglas Carbonne (Solidariedade), Jessé Silva (Podemos), Moises Pirulito (PL), Nunes Coelho (Republicanos) e Talita (PSB). O documento pode ser conferido aqui e aqui.

Cópia
Às 11h09, Ariel protocolou um requerimento que copiava, na íntegra, a proposta de Isaac. O texto tinha coautoria de outros 10 vereadores da base governista: Alberto Barreto (PRD), Bilili de Angelis (PP), Boanerge dos Santos (União), Dentinho (PP), Neneca (PDT), Nicola Neto (Novo), Edson Oliveira (PSD), Richardson da Padaria (União), Bobi (PRD) e Zelinda Pastora (PRD). O documento pode ser conferido aqui e aqui.

Plágio
Na tribuna, Isaac criticou o requerimento apresentado por Ariel. "Pegaram o pedido idêntico que fiz, sem mudar nenhuma linha. Idêntico, plágio, igual cola na escola", afirmou o petista.

Silêncio
Ariel foi procurado pela coluna para se manifestar sobre o caso, mas não respondeu. O espaço segue aberto.

Audiências
Como os dois requerimentos já tinham assinatura de, no mínimo, um terço dos vereadores, não precisaram ser votados em plenário. Com isso, a Câmara terá duas audiências públicas sobre o tema, sendo uma comandada pela oposição e outra pelo governo.

Memória
Na semana passada, a base governista havia rejeitado um requerimento apresentado por Isaac com o mesmo objetivo. Na ocasião, como apenas o petista tinha assinado o documento, o pedido de audiência foi submetido ao plenário e recebeu votos contrários da maioria dos vereadores.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários