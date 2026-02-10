Ctrl C + Ctrl V
Um episódio curioso marcou a sessão dessa terça-feira (10) na Câmara de Taubaté. O vereador Ariel Katz (PDT), que está no primeiro mandato e integra a base aliada ao prefeito Sérgio Victor (Novo), apresentou um requerimento que copiava, na íntegra, um requerimento que havia sido protocolado minutos antes pela oposição.
Original
Às 10h19, o vereador Isaac do Carmo (PT) protocolou um requerimento para solicitar a realização de uma audiência pública "para debater os investimentos conectados ao desenvolvimento do eVTOL (veículo elétrico de pouso e decolagem vertical) promovidos" pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). O texto tinha coautoria de outros seis parlamentares da oposição: Diego Fonseca (PL), Douglas Carbonne (Solidariedade), Jessé Silva (Podemos), Moises Pirulito (PL), Nunes Coelho (Republicanos) e Talita (PSB). O documento pode ser conferido aqui e aqui.
Cópia
Às 11h09, Ariel protocolou um requerimento que copiava, na íntegra, a proposta de Isaac. O texto tinha coautoria de outros 10 vereadores da base governista: Alberto Barreto (PRD), Bilili de Angelis (PP), Boanerge dos Santos (União), Dentinho (PP), Neneca (PDT), Nicola Neto (Novo), Edson Oliveira (PSD), Richardson da Padaria (União), Bobi (PRD) e Zelinda Pastora (PRD). O documento pode ser conferido aqui e aqui.
Plágio
Na tribuna, Isaac criticou o requerimento apresentado por Ariel. "Pegaram o pedido idêntico que fiz, sem mudar nenhuma linha. Idêntico, plágio, igual cola na escola", afirmou o petista.
Silêncio
Ariel foi procurado pela coluna para se manifestar sobre o caso, mas não respondeu. O espaço segue aberto.
Audiências
Como os dois requerimentos já tinham assinatura de, no mínimo, um terço dos vereadores, não precisaram ser votados em plenário. Com isso, a Câmara terá duas audiências públicas sobre o tema, sendo uma comandada pela oposição e outra pelo governo.
Memória
Na semana passada, a base governista havia rejeitado um requerimento apresentado por Isaac com o mesmo objetivo. Na ocasião, como apenas o petista tinha assinado o documento, o pedido de audiência foi submetido ao plenário e recebeu votos contrários da maioria dos vereadores.