Ctrl C + Ctrl V

Um episódio curioso marcou a sessão dessa terça-feira (10) na Câmara de Taubaté. O vereador Ariel Katz (PDT), que está no primeiro mandato e integra a base aliada ao prefeito Sérgio Victor (Novo), apresentou um requerimento que copiava, na íntegra, um requerimento que havia sido protocolado minutos antes pela oposição.

Original

Às 10h19, o vereador Isaac do Carmo (PT) protocolou um requerimento para solicitar a realização de uma audiência pública "para debater os investimentos conectados ao desenvolvimento do eVTOL (veículo elétrico de pouso e decolagem vertical) promovidos" pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). O texto tinha coautoria de outros seis parlamentares da oposição: Diego Fonseca (PL), Douglas Carbonne (Solidariedade), Jessé Silva (Podemos), Moises Pirulito (PL), Nunes Coelho (Republicanos) e Talita (PSB). O documento pode ser conferido aqui e aqui.