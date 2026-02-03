Requerimento

Com votação decisiva da base aliada ao prefeito Sérgio Victor (Novo), a Câmara de Taubaté rejeitou nessa terça-feira (3) um requerimento que solicitava a realização, no mês de maio, de uma audiência pública para discutir "os investimentos conectados ao desenvolvimento do eVTOL (veículo elétrico de pouso e decolagem vertical) promovidos" pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). O veículo, conhecido como carro voador, será fabricado em Taubaté.

A favor

Sete vereadores votaram a favor do requerimento: Diego Fonseca (PL), Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT), Jessé Silva (Podemos), Moises Pirulito (PL), Nunes Coelho (Republicanos) e Talita (PSB). Isaac era o autor requerimento.