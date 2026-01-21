A Prefeitura de São José dos Campos repassou R$ 144,7 milhões às três empresas que operam o serviço de transporte público na cidade em 2025, a título de subsídio. O montante representa um aumento de 66% sobre os repasses feitos no ano anterior, que somaram R$ 86,8 milhões.
Iniciados em outubro de 2020, ainda na fase mais crítica da pandemia de Covid, os repasses eram justificados como uma forma de "proporcionar o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão". Ano a ano, no entanto, as transferências têm aumentado. Confira abaixo, em valores de cada ano (sem correção pela inflação até os dias atuais):
- 2020: R$ 15,068 milhões
- 2021: R$ 48,146 milhões
- 2022: R$ 63,710 milhões
- 2023: R$ 67,198 milhões
- 2024: R$ 86,833 milhões
- 2025: R$ 144,725 milhões
De outubro de 2020 a dezembro de 2025, os repasses somaram R$ 425,683 milhões. Desse total, 33,99% foram pagos às concessionárias apenas no ano passado.
Tarifa.
No início, o pagamento do subsídio era justificado como uma forma de manter a tarifa congelada - o preço da passagem de ônibus permaneceu inalterado entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2025.
No entanto, apenas nos últimos 11 meses, a tarifa teve dois aumentos. O primeiro, de 20%, ocorreu em fevereiro do ano passado.
O segundo aumento, de 8,3%, vai entrar em vigor na semana que vem, a partir do dia 29 de janeiro.
Receita.
Confira abaixo a receita obtida anualmente pelas concessionárias, com a venda de passagens, em valores de cada ano (sem correção pela inflação até os dias atuais):
- 2018: R$ 192,3 milhões
- 2019: R$ 194,9 milhões
- 2020: R$ 126 milhões
- 2021: R$ 137 milhões
- 2022: R$ 166,2 milhões
- 2023: R$ 167,4 milhões
- 2024: R$ 172,4 milhões
- 2025: R$ 172,8 milhões (os dados de 2025 estão atualizados apenas até novembro)
Confira agora a soma da receita de bilhetagem com o subsídio pago pela Prefeitura:
- 2018: R$ 192,3 milhões (ainda não havia subsídio)
- 2019: R$ 194,9 milhões (ainda não havia subsídio)
- 2020: R$ 141,1 milhões (subsídio começou em outubro)
- 2021: R$ 185,1 milhões
- 2022: R$ 229,9 milhões
- 2023: R$ 234,6 milhões
- 2024: R$ 259,2 milhões
- 2025: R$ 317.579.354,01 (os dados de 2025 estão atualizados apenas até novembro)
Contratos.
Firmados em abril de 2008, os contratos com a Joseense e a Expresso Maringá deveriam ter sido encerrados em abril de 2020, mas já sofreram cinco prorrogações, sendo a última delas para outubro de 2026. Já o contrato com a Saens Peña, que foi firmado em outubro de 2010 e deveria ter sido encerrado em fevereiro de 2021, foi prorrogado quatro vezes, sendo a última também para outubro de 2026, quando a Prefeitura espera colocar em operação o novo sistema de transporte público, com ônibus elétricos alugados - apenas a locação dos veículos deve custar R$ 2,7 bilhões em 15 anos.
Dos R$ 425,6 milhões repassados às empresas entre 2020 e 2025, a título de subsídio, R$ 147,4 milhões foram para a Saens Peña, R$ 140,3 milhões para a Joseense e R$ 137,9 milhões para a Expresso Maringá.
Questionada pela reportagem, a Prefeitura não havia se manifestado sobre o aumento de 66% no gasto com subsídio em 2025 até a publicação do texto. O espaço segue aberto. A Busvale, que representa as três empresas, informou que não iria comentar o caso.