Para o pagamento em dinheiro, o aumento será de R$ 6 para R$ 6,50, um acréscimo de 8,33%. A tarifa não era reajustada no município desde fevereiro de 2025. No ano passado, a inflação acumulada foi de 4,26%.

A passagem de ônibus em São José dos Campos vai ficar mais cara a partir do dia 29 de janeiro. Editado pelo prefeito Anderson Farias (PSD), o decreto que reajusta o valor da tarifa foi publicado nessa segunda-feira (19) no diário oficial.

A Prefeitura alegou que o aumento na tarifa foi motivado por fatores como: "variação dos custos operacionais, como salários, combustível e inflação"; "ampliação e renovação da frota, com reflexos no aumento de 28,185% na quilometragem e no consumo operacional"; "alterações no perfil de demanda, com aumento no número de usuários isentos e redução na categoria pagante, impactando diretamente a arrecadação do sistema"; e "receitas extra tarifárias e ajustes tributários previstos nos contratos".

A Prefeitura afirmou ainda que, "no caso dos estudantes, categoria que não tem reajuste desde 2020, o reajuste é inferior à inflação do período e tem como base a recomposição da inflação acumulada dos últimos dois anos, período em que não houve atualização desse valor".

Ainda de acordo com a Prefeitura, os passageiros com saldo no bilhete-único "poderão utilizar os créditos pelo valor da tarifa anterior por até 30 dias após o início da vigência da nova tarifa".