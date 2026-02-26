Principal rio da região norte de São José dos Campos, o rio Buquira transbordou e alagou ruas no bairro dos Freitas, nesta quinta-feira (26). A informação foi confirmada pela Defesa Civil do Estado.

“Houve transbordamento do Rio Buquira, causando inundação nas adjacências do bairro dos Freitas”, disse a Defesa Civil.