Um trabalhador foi atropelado por um caminhão da própria empresa na manhã desta quinta-feira (26) e morreu durante a execução de serviços de pintura de solo em uma rodovia. O acidente aconteceu por volta das 9h04, no quilômetro 91 da Rodovia Governador Carvalho Pinto, em São José dos Campos. O trecho, no sentido Leste, estava em obras e tinha uma das faixas de rolamento interditada.
De acordo com testemunhas, o motorista de um caminhão Mercedes-Benz realizava uma manobra de marcha à ré para posicionar o veículo e iniciar a pintura na lateral direita da pista. Durante a movimentação, ele acabou atingindo o colega de trabalho, que estava logo atrás, organizando os cones de sinalização.
Outros dois funcionários também atuavam na pista no momento do acidente, mas não ficaram feridos. A vítima não teria sido vista pelo condutor durante a manobra.
Equipes de resgate da concessionária Ecopistas foram acionadas, assim como a Polícia Militar Rodoviária e a perícia técnica. O corpo foi removido pelo serviço funerário às 12h43.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima nem se ela integrava o quadro da concessionária ou de empresa terceirizada.