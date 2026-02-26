Um trabalhador foi atropelado por um caminhão da própria empresa na manhã desta quinta-feira (26) e morreu durante a execução de serviços de pintura de solo em uma rodovia. O acidente aconteceu por volta das 9h04, no quilômetro 91 da Rodovia Governador Carvalho Pinto, em São José dos Campos. O trecho, no sentido Leste, estava em obras e tinha uma das faixas de rolamento interditada.

De acordo com testemunhas, o motorista de um caminhão Mercedes-Benz realizava uma manobra de marcha à ré para posicionar o veículo e iniciar a pintura na lateral direita da pista. Durante a movimentação, ele acabou atingindo o colega de trabalho, que estava logo atrás, organizando os cones de sinalização.