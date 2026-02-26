26 de fevereiro de 2026
TRAGÉDIA

Trabalhador morto em SJC foi atropelado por caminhão da empresa

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Trabalhador morto em SJC foi atropelado por caminhão da empresa
Trabalhador morto em SJC foi atropelado por caminhão da empresa

Um trabalhador foi atropelado por um caminhão da própria empresa na manhã desta quinta-feira (26) e morreu durante a execução de serviços de pintura de solo em uma rodovia. O acidente aconteceu por volta das 9h04, no quilômetro 91 da Rodovia Governador Carvalho Pinto, em São José dos Campos. O trecho, no sentido Leste, estava em obras e tinha uma das faixas de rolamento interditada.

De acordo com testemunhas, o motorista de um caminhão Mercedes-Benz realizava uma manobra de marcha à ré para posicionar o veículo e iniciar a pintura na lateral direita da pista. Durante a movimentação, ele acabou atingindo o colega de trabalho, que estava logo atrás, organizando os cones de sinalização.

Outros dois funcionários também atuavam na pista no momento do acidente, mas não ficaram feridos. A vítima não teria sido vista pelo condutor durante a manobra.

Equipes de resgate da concessionária Ecopistas foram acionadas, assim como a Polícia Militar Rodoviária e a perícia técnica. O corpo foi removido pelo serviço funerário às 12h43.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima nem se ela integrava o quadro da concessionária ou de empresa terceirizada.

