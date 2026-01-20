“Deus abençoe.”
A frase resume o alívio de Maria Santana Ramos Bernardes após o fim de três dias de angústia. O motorista Felipe Bernardes Ramos, de 36 anos, foi encontrado com vida na madrugada desta terça-feira (20), em São José dos Campos, encerrando um caso que mobilizou a cidade e gerou grande comoção nas redes sociais.
“Gente, muito obrigada pelas orações. Meu filho já foi encontrado. Deus abençoe todos vocês”, escreveu a mãe em uma mensagem emocionada, agradecendo o apoio recebido durante o desaparecimento. Ela também desejou que outras mães passem pela mesma “graça” que recebeu.
Felipe, que é motorista da Santa Casa de São José dos Campos, também se manifestou publicamente. “Foi um mal-entendido. Agradeço a preocupação de todos”, postou, tranquilizando amigos, colegas de trabalho e moradores da cidade. Segundo a família, ele está bem e já se encontra com os familiares.
O motorista estava desaparecido desde a tarde de sábado (17), quando foi visto pela última vez após levar funcionários do hospital para casa, no bairro Santa Inês. Ele conduzia uma Chevrolet Spin prata, de placa ENE-6790, e usava uniforme da Santa Casa.
Durante o período em que esteve desaparecido, a família fez diversos apelos públicos. Um deles, feito pela mãe nas redes sociais, viralizou e ajudou a mobilizar uma corrente de solidariedade em São José.
Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre onde Felipe esteve durante os dias em que ficou desaparecido. O caso foi acompanhado pelas autoridades, e o desfecho trouxe alívio para familiares e amigos.
Descrito como um homem alegre, trabalhador e de bom coração, Felipe é casado e pai, e seu desaparecimento causou forte comoção entre colegas da Santa Casa e moradores da cidade.