A frase resume o alívio de Maria Santana Ramos Bernardes após o fim de três dias de angústia. O motorista Felipe Bernardes Ramos, de 36 anos, foi encontrado com vida na madrugada desta terça-feira (20), em São José dos Campos, encerrando um caso que mobilizou a cidade e gerou grande comoção nas redes sociais.

“Gente, muito obrigada pelas orações. Meu filho já foi encontrado. Deus abençoe todos vocês”, escreveu a mãe em uma mensagem emocionada, agradecendo o apoio recebido durante o desaparecimento. Ela também desejou que outras mães passem pela mesma “graça” que recebeu.