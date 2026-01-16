Projeto

A oposição ao governo Anderson Farias (PSD) apresentou um projeto que visa sustar os efeitos do decreto do prefeito que tornou 24% mais caros os serviços públicos funerários em São José dos Campos.

Justificativa 1

No projeto, o vereador Thomaz Henrique (PL) cita que houve "extrapolação do poder regulamentar do Chefe do Poder Executivo", além de "afronta aos princípios da modicidade tarifária, da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e do interesse público, especialmente em serviço público de natureza essencial e sensível".