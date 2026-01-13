15 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
NA URBAM

Serviços públicos funerários ficam 24% mais caros em São José

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Urbam
Prefeitura afirmou que os valores dos serviços funerários não eram atualizados desde 2021
Prefeitura afirmou que os valores dos serviços funerários não eram atualizados desde 2021

Reajuste
Prestados pela Urbam (Urbanizadora Municipal), que é uma estatal controlada pela Prefeitura, os serviços públicos funerários ficarão 24% mais caros em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Decreto
Editado pelo prefeito Anderson Farias (PSD), o decreto que altera o custo dos serviços funerários foi publicado nessa terça-feira (13) no diário oficial. Os novos valores entram em vigor imediatamente.

Inflação
No decreto, Anderson alegou que os valores dos serviços funerários não eram atualizados desde 2021, e que o índice de 24% se refere à inflação atualizada desde então, medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) entre setembro de 2021 e outubro de 2025.

Serviços
Antes do reajuste, os caixões para adultos custavam entre R$ 222,81 e R$ 4.347,28. Agora, os valores variam entre R$ 276,41 e R$ 5.392,98. Já a taxa de velório passou de R$ 371,35 para R$ 460,68. Para conferir os custos anteriores e os novos, clique aqui.

Urbam
Em nota, a Urbam afirmou que, "mesmo com o reajuste, os valores praticados pelo serviço público permanecem abaixo dos preços de mercado". A estatal ressaltou ainda que "o município mantém o Benefício de Auxílio Morte para famílias em situação de vulnerabilidade, com renda per capita de até meio salário mínimo e residência mínima de um ano na cidade, mediante avaliação socioeconômica realizada pelo Cras [Centro de Referência de Assistência Social]".

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

1 Comentários

  • Joel de oliveira 1 dia atras
    Se tem que pagar (e caros)então não é público kkkkkk