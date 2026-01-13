Reajuste
Prestados pela Urbam (Urbanizadora Municipal), que é uma estatal controlada pela Prefeitura, os serviços públicos funerários ficarão 24% mais caros em São José dos Campos.
Decreto
Editado pelo prefeito Anderson Farias (PSD), o decreto que altera o custo dos serviços funerários foi publicado nessa terça-feira (13) no diário oficial. Os novos valores entram em vigor imediatamente.
Inflação
No decreto, Anderson alegou que os valores dos serviços funerários não eram atualizados desde 2021, e que o índice de 24% se refere à inflação atualizada desde então, medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) entre setembro de 2021 e outubro de 2025.
Serviços
Antes do reajuste, os caixões para adultos custavam entre R$ 222,81 e R$ 4.347,28. Agora, os valores variam entre R$ 276,41 e R$ 5.392,98. Já a taxa de velório passou de R$ 371,35 para R$ 460,68. Para conferir os custos anteriores e os novos, clique aqui.
Urbam
Em nota, a Urbam afirmou que, "mesmo com o reajuste, os valores praticados pelo serviço público permanecem abaixo dos preços de mercado". A estatal ressaltou ainda que "o município mantém o Benefício de Auxílio Morte para famílias em situação de vulnerabilidade, com renda per capita de até meio salário mínimo e residência mínima de um ano na cidade, mediante avaliação socioeconômica realizada pelo Cras [Centro de Referência de Assistência Social]".
