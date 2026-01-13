Reajuste

Prestados pela Urbam (Urbanizadora Municipal), que é uma estatal controlada pela Prefeitura, os serviços públicos funerários ficarão 24% mais caros em São José dos Campos.

Decreto

Editado pelo prefeito Anderson Farias (PSD), o decreto que altera o custo dos serviços funerários foi publicado nessa terça-feira (13) no diário oficial. Os novos valores entram em vigor imediatamente.