A primeira saidinha temporária de 2026 vai colocar 3.071 presos nas ruas a partir da próxima terça-feira (17), em unidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte, com retorno previsto até 25 de março.

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Entre os beneficiados, estão presos famosos como Lindemberg Alves, condenado pela morte de Eloá Cristina em 2008, e Walter Delgatti Neto, condenado por invadir sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), que terá a primeira saída temporária desde a progressão para o regime semiaberto.