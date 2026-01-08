Prestes a completar dois anos neste primeiro trimestre, o assassinato da técnica de enfermagem Elda Mariel Aquino Fortes, 29 anos, foi lembrado pela mãe dela, Valéria Fortes, secretária de Políticas para a Mulher de Lorena.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Elda foi morta com crueldade, em casa, na madrugada de 16 de março de 2024. Seu ex-namorado, Luiz Guilherme Costa de Oliveira, de 22 anos, que foi preso em maio de 2024 e tornou-se réu pelo assassinato de Elda. Em janeiro de 2025, a Justiça de São Paulo manteve a prisão preventiva de Luiz Guilherme.
“Hoje, nossa casa deveria estar vestida de festa. Hoje seria o aniversário da minha filha, Elda Fortes. 5 de janeiro. 31 anos de vida… que lhe foram roubados”, escreveu Valéria em postagem nas redes sociais.
Ela continuou: “Mas o silêncio tomou o lugar do bolo, a saudade ocupou o espaço do riso, e há dois anos não existe comemoração possível”.
“Quem dizia amar, quem dizia proteger, escolheu a covardia. Escolheu a violência. Escolheu tirar uma vida que era luz, cuidado e amor. A violência contra a mulher não mata só uma filha. Ela destrói famílias inteiras, quebra futuros, deixa crianças crescendo com a ausência que ninguém explica. Nossa família nunca mais foi a mesma. E talvez nunca volte a ser. Porque a dor de não abraçar quem se ama não tem cura, apenas resistência”, disse a mãe.
“Todos os dias acordo sentindo sua falta, imaginando você vendo seus filhos crescerem, cada dia mais lindos, carregando em si a força que herdaram de você. Daqui, te envio meu abraço cheio de amor, do amor que não mata, do amor que não controla, do amor que jamais machuca. Feliz aniversário, minha filha. Você vive em mim, vive nos seus filhos e na luta para que nenhuma outra mulher tenha sua história interrompida. Te amo por todo sempre”, completou.