Prestes a completar dois anos neste primeiro trimestre, o assassinato da técnica de enfermagem Elda Mariel Aquino Fortes, 29 anos, foi lembrado pela mãe dela, Valéria Fortes, secretária de Políticas para a Mulher de Lorena.

Elda foi morta com crueldade, em casa, na madrugada de 16 de março de 2024. Seu ex-namorado, Luiz Guilherme Costa de Oliveira, de 22 anos, que foi preso em maio de 2024 e tornou-se réu pelo assassinato de Elda. Em janeiro de 2025, a Justiça de São Paulo manteve a prisão preventiva de Luiz Guilherme.