A polícia identificou o motorista que morreu em um grave acidente na Avenida Salinas, na zona sul de São José dos Campos, na tarde desta quarta-feira (7). A vítima é Maurício de Mendonça Carmo, de 37 anos.
O trágico acidente, flagrado por uma câmera de vigilância, ocorreu por volta das 14h40. O motorista perdeu o controle do carro e bateu violentamente contra o tronco de uma árvore.
O acidente deixou o carro completamente destruído. A confirmação da identidade consta no registro policial, que também aponta contato com a companheira do motorista, orientada sobre os próximos passos e sobre a remoção do veículo.
De acordo com o boletim, a companheira de Maurício foi notificada de que o veículo permaneceu no local e que a remoção é de responsabilidade da família.
Acidente na Avenida
Imagens do Avenida Salinas indicam que o carro trafegava em alta velocidade quando o motorista perdeu o controle, atravessou a faixa contrária e caiu no canteiro lateral, parando apenas ao atingir o tronco de uma árvore.
No boletim de ocorrência, um policial militar informou que foi acionado via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender o acidente na Av. Salinas com vítima. Ao chegar, equipes do Corpo de Bombeiros já estavam no local e constataram o óbito. A morte também foi confirmada por equipe médica do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
A Polícia Civil acionou a perícia. Equipes técnicas estiveram no local para os registros e procedimentos padrão, que ajudam a esclarecer a dinâmica do acidente, incluindo trajetória do veículo e condições da via.