A polícia identificou o motorista que morreu em um grave acidente na Avenida Salinas, na zona sul de São José dos Campos, na tarde desta quarta-feira (7). A vítima é Maurício de Mendonça Carmo, de 37 anos.

O trágico acidente, flagrado por uma câmera de vigilância, ocorreu por volta das 14h40. O motorista perdeu o controle do carro e bateu violentamente contra o tronco de uma árvore.

