Funcionários da empresa Saens Peña, responsável pela operação de parte do transporte coletivo em São José dos Campos, utilizam as redes sociais desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (8) para anunciar a paralisação das atividades.
De acordo com publicações de colaboradores em grupos de mensagens e nas redes sociais, o motivo da interrupção é a falta de pagamento de salários.
Até o momento, a empresa Saens Peña e o sindicato da categoria não emitiram comunicados oficiais confirmando a greve ou o estado das negociações.
Operação e linhas afetadas
Segundo dados da Prefeitura de São José dos Campos, a Saens Peña é a concessionária do Lote Azul, operando um total de 46 linhas no município.
A paralisação anunciada pelos funcionários impacta o fluxo de saídas das garagens, gerando atrasos no atendimento aos usuários que utilizam transporte partindo dos bairros em direção ao centro.
As linhas afetadas são: 101, 102, 105, 107, 111, 115, 117, 119, 121, 122, 128, 133, 134, 135, 140, 141, 160, 214, 230, 300, 303, 304, 306, 309, 311, 313, 314, 320, 326, 327 e 331
** Matéria em atualização