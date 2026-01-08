08 de janeiro de 2026
FALTA DE PAGAMENTO

São José amanhece com paralisação de linhas do transporte público

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Funcionários da empresa Saens Peña, responsável pela operação de parte do transporte coletivo em São José dos Campos, utilizam as redes sociais desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (8) para anunciar a paralisação das atividades.

De acordo com publicações de colaboradores em grupos de mensagens e nas redes sociais, o motivo da interrupção é a falta de pagamento de salários.

Até o momento, a empresa Saens Peña e o sindicato da categoria não emitiram comunicados oficiais confirmando a greve ou o estado das negociações.

Operação e linhas afetadas

Segundo dados da Prefeitura de São José dos Campos, a Saens Peña é a concessionária do Lote Azul, operando um total de 46 linhas no município.

A paralisação anunciada pelos funcionários impacta o fluxo de saídas das garagens, gerando atrasos no atendimento aos usuários que utilizam transporte partindo dos bairros em direção ao centro.

As linhas afetadas são: 101, 102, 105, 107, 111, 115, 117, 119, 121, 122, 128, 133, 134, 135, 140, 141, 160, 214, 230, 300, 303, 304, 306, 309, 311, 313, 314, 320, 326, 327 e 331

** Matéria em atualização

