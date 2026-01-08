Funcionários da empresa Saens Peña, responsável pela operação de parte do transporte coletivo em São José dos Campos, utilizam as redes sociais desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (8) para anunciar a paralisação das atividades.

De acordo com publicações de colaboradores em grupos de mensagens e nas redes sociais, o motivo da interrupção é a falta de pagamento de salários.